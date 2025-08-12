Ex Ilva, De Palma (Fiom): “Dallo Stato mi aspetto proposta seria”

“Cosa mi aspetto? Mi aspetto che oggi ci sia una proposta dalle Istituzioni e cioè dallo Stato italiano. E che quindi governo e Istituzioni locali abbiano una proposta seria”. Così il segretariato generale Fiom Michele De Palma all’arrivo alla sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’incontro tra sindacati e governo sul caso ex Ilva. “Una proposta seria per un piano che prevede la decarbonizzazione, il polo Dri, i forni elettrici, come elemento di garanzia occupazionale sia per Taranto che per Genova e Novi Ligure”, spiega il sindacalista.