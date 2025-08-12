Dj Godzi morto a Ibiza, il perito della famiglia: "Credo che la storia verrà riscritta"

“Abbiamo fatto un lavoro rigoroso, come era nelle richieste del pm. Io ritengo che potremmo riscrivere la storia per come è stata narrata fino ad ora”. È cauto ma fiducioso Raffaele Zinno, il medico legale nominato come perito di parte dalla famiglia di Michele Noschese alias Dj Godzi, il dj italiano morto nella sua casa a Ibiza il 19 luglio scorso in circostanze ancora da chiarire dopo un intervento della polizia spagnola. L’esperto – che ha parlato all’uscita dall’obitorio al Verano a Roma dove è stata effettuata l’autopsia sul corpo del 35enne – è convinto che la morte dell’uomo nasconda ancora delle zone d’ombra. “Le fratture ci sono“, afferma, “aspetto ora conferme dagli esami per capire se ci sono lesioni post mortem dovute all’autopsia o pre morte. Io sono fiducioso che potremmo riscrivere una versione un po’ diversa da quella che conosciamo fino ad ora”. Sul decesso di Dj Godzi, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale. Secondo la versione della Guardia Civil spagnola, Noschese sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio dovuto all’eccesso di stupefacenti, e sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. “Bisogna capire tante cose”, dice Zinno, “la Guardia Civil offre una versione che ovviamente è anche di tipo difensivo, sono aperte varie ipotesi investigative. Sulla presenza di droga nel corpo di Noschese sono stati fatti anche oggi esami: bisogna capire, ad esempio se assumeva droga davvero ma anche quando è stata assunta. Per avere un quadro più completo dovremo aspettare credo metà settembre. Per quanto riguarda la salma, ci riteniamo soddisfatti quindi tecnicamente la salma può essere liberata in qualsiasi momento“. E conclude: “L’esperienza mi insegna che ci sono molti elementi che ci fanno credere che non tutto è stato spiegato“.