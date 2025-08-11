Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata: la vettura abbandonata in strada

Una donna di 72 anni è stata investita e uccisa oggi a Milano da un’auto con targa francese che è risultata essere rubata. La persona che era alla guida ha abbandonato l’auto e si è data alla fuga. Secondo testimoni a bordo c’era un gruppo di tre o quattro ragazzini che sono scappati subito dopo l’incidente. E’ successo poco prima di mezzogiorno in via Michele Saponaro, in zona Gratosoglio, all’altezza del civico 40. Nel video i rilievi della polizia. Le indagini per rintracciare i responsabili sono affidati alla polizia locale di Milano.