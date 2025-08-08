Calabria, allarme botulino: un morto e sette ricoverati, le immagini del food truck sequestrato

Un grave episodio di intossicazione alimentare ha colpito la cittadina di Diamante, sulla costa tirrenica cosentina, dove un uomo di 52 anni, originario di Cercola (Napoli), è deceduto dopo aver consumato un panino con salsiccia e broccoli acquistato da un venditore ambulante locale. Altre sette persone, tra cui due adolescenti di 17 anni e una donna di 42 anni, sono state ricoverate all’ospedale Annunziata di Cosenza con sintomi compatibili con il botulismo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’intossicazione sarebbe stata causata dalla tossina botulinica presente nei broccoli sott’olio utilizzati nella farcitura dei panini. Le autorità sanitarie hanno avviato un’indagine epidemiologica e il food truck è stato sottoposto a sequestro. Le autorità sanitarie e giudiziarie continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori casi e garantire la sicurezza alimentare nella regione.