Botulino, a Cosenza un morto e sette ricoverati: avevano mangiato panino con salsiccia e broccoli

Un grave episodio di intossicazione alimentare da botulino ha colpito la cittadina di Diamante, sulla costa tirrenica di Cosenza, dove un uomo di 52 anni, Luigi Di Sarno, originario di Cercola (Napoli), è deceduto dopo aver consumato un panino con salsiccia e broccoli acquistato da un venditore ambulante locale. Altre sette persone, tra cui due adolescenti di 17 anni e una donna di 42, sono state ricoverate all’ospedale Annunziata di Cosenza con sintomi compatibili con il botulismo. E’ il secondo caso in pochi giorni dopo quello della ‘Fiesta Latina’ in Sardegna, costato la vita a una donna di 38 anni.

L’intossicazione a causa dei broccoli sott’olio

Secondo le prime ricostruzioni, l’intossicazione sarebbe stata causata dalla tossina botulinica presente nei broccoli sott’olio utilizzati nella farcitura dei panini. Le autorità sanitarie hanno avviato un’indagine epidemiologica e il food truck è stato sottoposto a sequestro.

Le autorità sanitarie e giudiziarie continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori casi e garantire la sicurezza alimentare nella regione.

L’inchiesta della Procura: disposta l’autopsia

La Procura di Paola ha aperto un’inchiesta per la morte e le intossicazioni a Diamante. I reati per i quali si procede sono commercio di sostanze alimentari nocive e morte e lesioni come conseguenza di altro reato. Quest’ultima ipotesi è legata al decesso del 52enne morto dopo aver mangiato un panino con broccoli e salsiccia acquistato al food truck ‘Da Peppino’ sul lungomare di Diamante. L’uomo è morto poi in autostrada, all’altezza di Lagonegro, mentre faceva rientro a casa proprio per i malori accusati. Tra gli intossicati due 17enni di Roma, anche loro in vacanza, entrambi ricoverati in terapia intensiva, uno intubato e l’altro cosciente. Secondo quanto si apprende sono due le persone già iscritte nel registro degli indagati, ossia i titolari dell’attività ambulante. Il furgoncino è stato posto sotto sequestro. La Procura, diretta da Domenico Fiordalisi, ha disposto l’autopsia sul corpo del 52enne, affidandola all’Istituto di medicina legale di Catanzaro.