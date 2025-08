Ardon Jashari ha sostenuto le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano. Il nuovo giocatore del Milan arriva alla corte di Max Allegri dopo una estenuante trattativa con il Bruges. Dopo le visite mediche, il centrocampista svizzero ha sostenuto l’idoneità sportiva per poi spostarsi a Casa Milan per la firma del contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi cinque anni.