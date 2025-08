Ardon Jashari, chi è il regista del Club Brugge nel mirino del Milan

Il Milan e il Club Brugge hanno raggiunto un accordo di massima per Ardon Jashari. Lo riportano diversi medi tra cui SkySport secondo cui i due club si sarebbero accordati sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus. Restano da limare gli ultimi dettagli.

Chi è Ardon Jashari

Ardon Jashari, classe 2002, è un centrocampista svizzero con origini albanesi nato a Cham. Cresciuto calcisticamente nel Lucerna, ha debuttato in Super League svizzera prima di approdare al Club Brugge nell’estate 2024 per circa 6 milioni di euro. Il suo contratto è valido fino al 2028.

Nel club belga si è affermato rapidamente come uno dei centrocampisti più completi e costanti della Jupiler Pro League: oltre 50 presenze (tra campionato e coppe), 3 gol, 4 assist e premi individuali come miglior giovane e miglior giocatore dell’anno. Dotato di visione di gioco, regia pulita, capacità di interdizione e senso tattico, Jashari ha attirato l’interesse di diversi top club europei.

Il Milan si muove: trattativa complicata ma viva

Il Milan ha individuato in Jashari un potenziale rinforzo per il centrocampo. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero, spinge per avere un regista in grado di dettare i ritmi con qualità, fisicità e leadership. Il profilo di Jashari risponde perfettamente a queste esigenze anche se sul calciatore si sono mosse anche altre squadre: il Borussia Dortmund, tra quelle più attive, avrebbe mostrato interesse, così come alcuni club di Premier League. Tuttavia, la preferenza del giocatore è chiara: vuole il Milan.