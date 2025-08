Centinaia di tifosi rossoneri hanno atteso per tutto il pomeriggio l’ex Pallone d’Oro Luka Modric, fuori dallo store del Milan di via Dante, in centro a Milano. “Sogno questo momento da quando ero piccolo, mi aspetto tanto da questa stagione”, ci dice un ragazzo. “Un campione vintage”, dice qualcun altro, ma c’è anche chi non ha dubbi: “Questo sarà l’anno della Seconda Stella“. Luka Modric ha riacceso i sogni del popolo rossonero.