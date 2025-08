Nigeria, la chiesa in cui si prega con la lingua dei segni

Al ritmo dei tamburi, i fedeli di questa chiesa di Lagos, in Nigeria, pregano utilizzando la lingua dei segni. Si tratta di una filiale della Christian Mission for the Deaf, una chiesa per persone sorde e mute situata a Somolu, un quartiere a reddito misto nella città più grande della Nigeria. Il pastore Remi Akinremi ogni domenica sale sul pulpito e predica, anche lui in lingua dei segni, ai numerosi membri della congregazione. Questa chiesa è anche un modo per cambiare la percezione delle persone con disabilità nella società nigeriana, ancora influenzata da credenze tradizionali che a volte interpretano le disabilità come una punizione divina. La parrocchia ha un’unità didattica per l’insegnamento della lingua dei segni e funge anche da centro di apprendimento, il che secondo Akinremi è fondamentale per aiutare le persone sorde a comprendere meglio il mondo.