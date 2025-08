Giubileo dei giovani, Mantovano: "L'Italia sta facendo il massimo per alleviare le sofferenze a Gaza"

“L’esperienza di questi giovani che vengono da paesi in conflitto tra loro è una esperienza che deve scuotere tutte le nazioni impegnate ad arrivare alla pace“. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, alla fine della messa celebrata dal Papa a Tor Vergata che sancisce la fine del Giubileo dei giovani.

“L’Italia sta facendo il massimo per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza. Il lancio dei viveri è certo, resta da coordinarsi con gli altri paesi, verranno coinvolti aeronautica militare, la protezione civile, l’intelligence. Il bombardamento di questa mattina che ha coinvolto la Mezza Luna rossa è il motivo per cui interveniamo con il lanci – prosegue Mantovano – e cioè che mentre la gente accorre per prendere gli aiuti umanitari proseguono i combattimenti e tutto questo è intollerabile”.