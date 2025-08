“Buongiorno a tutti, buona domenica”. Così Papa Leone XIV, in diverse lingue, ha salutato i ragazzi prima di prepararsi per la messa che inizierà alle 9 a Tor Vergata, a Roma, in occasione del Giubileo dei Giovani. “Spero abbiate riposato, adesso iniziamo la celebrazione che è il più grande dono che Cristo ci ha lasciato”, ha aggiunto il Pontefice che alla fine ha augurato “buona celebrazione a tutti”.