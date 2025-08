Sono iniziati i primi deflussi dei pellegrini da Tor Vergata, Roma, dove è in corso il Giubileo dei Giovani e dove Papa Leone XIV ha celebrato la messa. I gruppi in uscita dall’area giubilare sono tenuti sotto controllo dalla sala grandi eventi della questura capitolina che sta gestendo l’arrivo delle persone alle fermate della metropolitana in cui sono stati disposti servizi di accoglienza.