Cisgiordania, colono israeliano spara e uccide un attivista palestinese amico del regista di 'No Other Land'

Un importante leader della comunità palestinese è stato ucciso da un colono israeliano nella Cisgiordania occupata, in una zona documentata dal film ‘No Other Land’, vincitore di un Oscar. Il regista Basel Adra ha confermato che il suo amico, Awdah Hathaleen, è morto lunedì sera davanti a un centro comunitario di Umm al-Khair. Un testimone, Motasim Hathaleen, ha raccontato che la vittima è deceduta durante uno scontro tra il cittadino israelino Yinon Levi e dei giovani palestinesi che cercavano di impedire a un bulldozer di danneggiare terreni e proprietà palestinesi. L’Idf, invece, ha dichiarato che un civile dello Stato ebraico armato ha aperto il fuoco contro un gruppo di palestinesi dopo che questi avevano lanciato pietre. Secondo quanto riportato da Associated Press, Awdah Hathaleen era un importante attivista non violento della zona e un insegnante, che inviava regolarmente messaggi sulle invasioni dei coloni a Masafer Yatta, un insieme di 19 villaggi della Cisgiordania meridionale. Levi, invece, era già stato sanzionato da diversi Paesi come Regno Unito, Canada e in precedenza dagli Stati Uniti (sotto l’amministrazione Biden, prima che Trump revocasse le sanzioni).