Ue-Cina, Von der Leyen e Costa a Pechino: l'incontro col premier Li Qiang

I leader europei hanno chiesto relazioni commerciali più equilibrate con la Cina durante il vertice tenutosi giovedì a Pechino con i leader cinesi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno sottolineato l’importanza del commercio nei loro discorsi di apertura, chiedendo progressi concreti per affrontare il consistente deficit commerciale dell’Europa con la Cina.

“L’Europa ha sempre creduto nel potere del libero scambio come motore della prosperità e nella necessità di una concorrenza leale. Sappiamo che le nostre relazioni commerciali odierne necessitano di un maggiore equilibrio. Il riequilibrio è una necessità ed è anche nell’interesse di relazioni più forti tra noi”, ha dichiarato von der Leyen al premier cinese Li Qiang. Costa ha anche affermato che la delegazione dell’UE ha discusso con il presidente cinese Xi Jinping “le aspettative che la Cina utilizzi la sua influenza come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”.