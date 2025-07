Cina-Ue: l’incontro tra Costa, Xi Jinping e von der Leyen

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la Cina e l’Unione Europea ad approfondire la loro cooperazione e la loro fiducia reciproca, al fine di garantire stabilità in un contesto internazionale sempre più complesso. Le parole di Xi, riportate dall’emittente statale cinese CCTV, sono arrivate nell’ambito dell’incontro a Pechino tra il leader cinese e i vertici dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Xi ha affermato inoltre che Pechino e Bruxelles dovrebbero mettere da parte le differenze e cercare un terreno comune.

Costa: “Non sempre d’accordo ma interessa ad avere relazioni costruttive”

“Abbiamo sistemi politici ed economici diversi. Non sempre siamo d’accordo. Tuttavia, abbiamo un interesse comune nel perseguire relazioni costruttive e stabili, fondate sul rispetto dell’ordine internazionale basato sulle regole, su un impegno equilibrato e sulla reciprocità”. Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel corso dell’incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, a cui ha partecipato anche la leader della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “Desideriamo continuare a collaborare con la Cina per affrontare le sfide globali e intraprendere azioni più ambiziose in materia di cambiamenti climatici e biodiversità, salute, sicurezza alimentare, alleggerimento del debito e assistenza umanitaria”, ha aggiunto Costa.

“L’Unione Europea rimane impegnata ad approfondire il nostro partenariato bilaterale, compiendo progressi concreti nell’affrontare le preoccupazioni con rispetto, buona volontà e onestà e lavorando insieme per sostenere il multilateralismo. Abbiamo bisogno di progressi concreti sulle questioni relative al commercio e all’economia. Ed entrambi desideriamo che la nostra relazione sia equilibrata e reciprocamente vantaggiosa”.

Xi: “Le attuali sfide per l’Europa non provengono dalla Cina”

“Le attuali sfide che l’Ue deve affrontare non provengono dalla Cina“. Lo dice il presidente cinese Xi Jinping nell’ambito dell’incontro a Pechino con i vertici dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Lo riporta l’agenzia Xinhua. Il leader cinese sottolinea poi che con la Ue “dobbiamo gestire adeguatamente divergenze e attriti” e auspica che “l’Ue mantenga aperti i mercati commerciali e di investimento”.

Von der Leyen: “Collaboriamo anche sul clima”

“Stamattina abbiamo discusso anche della nostra eccellente cooperazione sul clima. Abbiamo un intenso dialogo su come utilizzare al meglio i nostri sistemi di scambio di quote di emissione, ad esempio. Abbiamo un interesse comune nel promuovere l’economia circolare, per trasformare i rifiuti in un tesoro. E vorremmo anche collaborare con voi per il successo della COP30 in Brasile. Unire le forze in questa sede manderà un messaggio forte al mondo”. Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontrando il premier cinese, Li Qiang, nel summit Ue–Cina in corso a Pechino. “In conclusione, c’è tantissimo che possiamo fare insieme. Attendo quindi con ansia le nostre discussioni e di dare forma a un futuro più equilibrato per le nostre relazioni”, sottolinea.