Siria, esplosione in un deposito di munizioni a Maarat Misrin: le immagini dei soccorsi

Almeno sei persone sono state uccise e decine ferite in un’esplosione nella città di Maarat Misrin, provincia settentrionale di Idlib, secondo quanto riferito giovedì dalle autorità. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulle cause dell’esplosione. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ha riferito che l’esplosione è avvenuta in un deposito di munizioni.

“Questo è solo il bilancio delle vittime recuperate dalle squadre della Protezione Civile siriana, che continuano a cercare le persone intrappolate sotto le macerie”, ha dichiarato l’organizzazione dei Caschi Bianchi in un comunicato.