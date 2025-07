Nazionale di calcio femminile da Mattarella, la capitana Girelli si commuove

“Signor Presidente, tornare al Quirinale oggi per noi è un onore immenso. Sei anni fa dopo i quarti ai Mondiali siamo stati qui con la sorpresa nel cuore ma oggi torniamo con la consapevolezza di valere e di poter pensare in grande. Portiamo sulle spalle molto più di una maglia con la speranza di tante bambine che ci guardano e che sognano di poter farcela come noi”. Lo ha detto la capitana Cristiana Girelli parlando in occasione dell’incontro della Nazionale di calcio femminile con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “Siamo stati ad un passo dalla finale, dimostrando che meritiamo rispetto e visibilità. Questa squadra è un gruppo che sa rialzarsi, per questo oggi non raccontiamo uh a sconfitta ma un messaggio che ci sta a cuore – ha aggiunto – lo sport non è solo un gioco, ma cultura, educazione e futuro, è credere in un messaggio universale verso una nazione migliore”.

“Il calcio femminile in Italia ha compiuto passi avanti importanti, siamo una realtà viva. Siamo qui per ringraziare chi ci ha sempre sostenuto e non era affatto scontato – ha concluso Girelli – perchè tante bambine hanno il diritto di sognare di arrivare a fare quello che abbiamo fatto noi. Promettiamo di continuare ad alimentare la fiamma che si è accesa, per lo sport e per le donne, con orgoglio e immensa gratitudine”