Europei Calcio femminile 2025, le azzurre da Mattarella

La Nazionale femminile reduce dalle semifinali ai Campionati Europei in Svizzera è arrivata al Quirinale questa mattina dove è stata accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le azzurre hanno perso in semifinali ai rigori contro le campionesse in carica dell’Inghilterra.

Tre le protagoniste dell’Europeo c’è anche la fresca laureata Elena Linari, che prima di entrare al Quirinale ha parlato a RaiSport. “Sarebbe stato il coronamento di un bellissimo percorso, non ci siamo riuscite ma siamo entrate nelle case degli italiani. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, anche da altre nazionali, che ci hanno detto di essere orgogliose di quello che abbiamo fatto. Poteva essere un momento magico ma ci godiamo quello che abbiamo fatto”, ha detto Linari.

Le parole di Mattarella

“Vorrei rivolgermi alle ragazze, alle atlete. Vi ho chiesto di venire per ringraziarvi e farvi i complimenti. Ringraziarvi perché avete svolto uno splendido Europeo e avete con questo reso onore alla maglia e alla bandiera del nostro Paese“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale con la Nazionale femminile di calcio, allenata dal commissario tecnico Andrea Soncin, reduce dall’Europeo in Svizzera, dove le Azzurre hanno raggiunto la semifinale. Mattarella aveva già reso onore al percorso della Nazionale femminile nel 2019, dopo l’avventura al Mondiale francese che si concluse ai quarti di finale.

Mattarella: “Ho seguito tutte le partite”

“Ho seguito tutte le vostre partite, dal Belgio al Portogallo alla Spagna, e poi la Norvegia fino alla semifinale di martedì. È stato un percorso magnifico. Devo confidarvi che avevo predisposto tutto per raggiungervi a Basilea, ma dobbiamo evitare di restare prigionieri di quella successione di eventi sfortunati che ha impedito di approdare alla finale” ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mattarella ha citato “quella magnifica parata sul rigore” contro l’Inghilterra, “che faceva ben sperare per i successivi rigori, ma la successione e la quantità degli episodi sfortunati è stata pericolosa. Ma non dobbiamo e non dovete farvi catturare da questo aspetto, perché voi il vostro trofeo l’avete conquistato e le vostre medaglie le avete ottenute, perché avete scritto una bellissima pagina di sport”.

Gravina: “Invito Mattarella è un messaggio a tutte le donne”

“Per me è un privilegio rivolgerle un sentito ringraziamento per aver voluto accogliere in una sede così prestigiosa, la casa di tutti gli italiani, queste atlete meravigliose della nazionale femminile. Il suo invito rappresenta un riconoscimento istituzionale ma anche un messaggio a tutte le donne che contribuiscono attraverso lo sport alla crescita del nostro paese”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina parlando in occasione dell’incontro della Nazionale di calcio femminile al Quirinale, rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Queste ragazze rappresentano l’eccellenza, ma incarnano valori importanti come impegno sacrificio, orgoglio nell’indossare la maglia azzurra con coraggio e tanta passione. In un contesto di inclusione e pari opportunità nel mondo dello sport, le azzurre sono il simbolo dell’Italia migliore”, ha aggiunto.