Siria, il presidente Al-Sharaa: "Impegno a proteggere tutte minoranza, intervento Israele ha riacceso tensioni"

(LaPresse) “Lo Stato siriano si impegna a proteggere tutte le minoranze e le sette nel Paese e sta procedendo a chiamare a rispondere tutti i trasgressori”. Così il presidente siriano ad interim, Ahmed Al-Sharaa dopo la conferma del cessate il fuoco “immediato e completo” nella provincia a maggioranza drusa di Sweida.”Condanniamo tutti i crimini e le violazioni che si sono verificati, sia all’interno che all’esterno di Sweida, e sottolineiamo l’importanza di ottenere giustizia e far rispettare la legge”, ha aggiunto Al-Sharaa citato dall’agenzia Sana. Nel suo secondo discorso televisivo dall’inizio dei combattimenti, il presidente siriano ad interim, Ahmed Al-Sharaa ha affermato che l’intervento israeliano negli scontri scoppiati tra drusi e beduini nella provincia di Sweida “ha spinto il Paese in una fase pericolosa”. Israele ha lanciato decine di attacchi aerei contro convogli di combattenti governativi e ha colpito il quartier generale del ministero della Difesa siriano nel centro di Damasco, affermando di sostenere i drusi, che costituiscono una comunità consistente in Israele, sono considerati una minoranza leale e spesso prestano servizio nell’esercito israeliano.