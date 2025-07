Home > Video > Caso Almasri, Nordio: "Non posso sapere di eventuali comunicazioni a mia insaputa"

“Come faccio a sapere se ci sono state comunicazioni a mia insaputa? Se sono a mia insaputa non so”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando con i giornalisti il caso Almasri in ingresso alla Nuvola, dove ha partecipare a un panel nel corso della Ukraine Recovery Conference. “Se mi sono informato a posteriori? No, lo escludo”, ha ribadito il ministro, prima di allontanarsi.