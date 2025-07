Bologna, estradato presunto autore duplice omicidio in Bolognina

(LaPresse) È stato estradato con un volo dalla Spagna l’uomo gravemente indiziato di aver commesso il duplice omicidio di due uomini, in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina di Bologna, il 2 giugno scorso. L’uomo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Grazie alla cooperazione internazionale l’autore è stato bloccato all’aeroporto di Barcellona, dove le autorità iberiche, su indicazione della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo, emesso in pochissime ore dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna sulla base dell’informativa formulata dai poliziotti. A poco più di un mese dal fatto, la Polizia di Stato potrà dare esecuzione alla misura cautelare. A seguito della notifica dell’ordinanza vi sarà, poi, l’interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip, durante il quale il sospettato potrà confrontarsi, per la prima volta, con le autorità italiane.