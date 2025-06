Luca Gombi e Luca Monaldi, 50 e 54 anni, sono stati trovati senza vita lunedì mattina. Il presunto assassino è stato fermato a Barcellona

Sono stati trovati lunedì mattina, intorno alle 8, senza vita a seguito di un duplice accoltellamento, in un’abitazione di piazza dell’Unità 15 a Bologna, nel quartiere Bolognina. Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni, coppia di conviventi che condivideva l’appartamento con una terza persona, un coinquilino coetaneo.

Proprio su quest’ultimo, cittadino italiano originario del Venezuela, si sono subito concentrate le ricerche delle forze dell’ordine, finché l’uomo è stato localizzato e poi fermato all’aeroporto di Barcellona, dove era appena sbarcato. Lo ha confermato la questura, a conclusione di un’intensa attività investigativa coordinata dalla procura e supportata dal Servizio centrale operativo e dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. L’uomo è ritenuto il presunto autore del duplice omicidio.

Bologna, le vittime si erano unite civilmente anni fa

Gombi, nato a Bologna, è stato trovato dagli agenti eviscerato, cioè con una ferita all’addome che ne ha provocato la fuoriuscita delle viscere, mentre Monaldi, originario di Arezzo, è stato sgozzato. Entrambi erano incensurati e, secondo quanto ricostruito finora, i due si sarebbero uniti civilmente alcuni anni fa.

A chiamare le forze dell’ordine, arrivate in piazza dell’Unità poco dopo il rinvenimento dei due cadaveri, insieme alla Polizia Scientifica per i rilievi, è stato un vicino della coppia, sentendo le urla.

In base a quanto si apprende, altri inquilini dello stabile e alcuni parenti avrebbero segnalato delle discussioni attorno all’appartamento di Bologna che, probabilmente, Gombi e Monaldi avrebbero voluto vendere per trasferirsi altrove, forse in campagna. Il coinquilino, quindi, avrebbe forse dovuto lasciare l’appartamento e cercarsi un’altra sistemazione a breve. Nell’abitazione, la polizia ha refertato diverse armi da taglio. Al momento del ritrovamento dei cadaveri, in casa, non si trovava nessun altro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata