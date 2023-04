Spicca Jumanji - The Labyrinth, labirinto tutto da esplorare ispirato alla nota serie cinematografica

Novità e tante avventure per la stagione di Gardaland che è ripartita il 25 marzo: cinque le nuove attrazioni per la gioia di grandi e piccini. Prima tra tutte Jumanji – The Labyrinth, labirinto tutto da esplorare ispirato alla nota serie cinematografica campione di incassi di Sony Pictures Entertainment. Jumanji – The Labyrinth è stato pensato per essere adatto a ogni ospite comprese le famiglie con bambini di tutte le età e a gruppi di amici. Seguendo un percorso di specchi, tra funi e mostri, si vivono dal vivo le esperienze dei protagonisti del film, immergendosi nuovamente nel mondo selvaggio di Jumanji. A Gardaland Theatre via libera alle emozioni con Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vede il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata