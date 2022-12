L'evento dedicato alle feste natalizie del parco di divertimenti durerà fino all'8 gennaio 2023

È iniziata la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, l’evento invernale del parco di divertimenti in provincia di Verona. Show, atmosfera natalizia e una serie di coinvolgenti momenti da vivere con gli affetti più cari animeranno Gardaland fino all’8 gennaio 2023. “È stata una lunga stagione piena di soddisfazioni”, ha detto Sabrina De Carvalho, AD Gardaland. “Abbiamo infatti, raggiunto i dati di affluenza registrati nel 2019 e adesso concludiamo con la ventesima edizione di Gardaland Magic Winter.”

Tante le novità della ventesima edizione a partire dagli allestimenti in ottica green: molte le aree impreziosite con decorazioni naturali. Non mancano anche i classici alberi di Natale, tutti rigorosamente veri e destinati, alla fine dell’evento, ad essere ricollocati e accuditi per arrivare al Natale prossimo ancora più rigogliosi. Il tutto finalizzato allo scopo, spiegano dal parco, “di sensibilizzare tutti i Visitatori sull’importanza della sostenibilità ambientale e di trasmettere ai suoi Ospiti più piccoli valori quali la cura, l’amore e la grande pazienza che la natura richiede”.

L’ingresso al parco è caratterizzato da La Foresta di Ghiaccio, un tunnel di 30 metri creato con rami di salice sbiancati e illuminati con effetti di luce che conduce i visitatori dall’orologio floreale fino alla Piazza Medievale. Un luogo magico, dove la luce la fa da padrona e le parole della canzone di Natale – fedelmente riprodotte su un tappeto che fa da guida – cullano l’immaginazione. Al calare della sera, la foresta di ghiaccio si veste di ancor più magia grazie alle mille luci che si riflettono nelle grandi sfere argentate accompagnando gli ospiti alla fine della giornata.

Di nota anche la rivisitazione della Foresta Incantata, che per l’occorrenza è diventata Il Bosco degli Gnomi, un percorso interattivo ed educativo nato con l’idea di trasmettere il valore del rispetto della natura. I visitatori possono inoltre scoprire prima di tutti dove sorgerà la nuova esperienza basata sulla serie cinematografica Jumanji, in arrivo nel 2023: ‘The Labyrinth’. Anche nel periodo natalizio, inoltre, i più coraggiosi avranno la possibilità di godere del brivido di una corsa su Raptor, su Oblivion e sulle altre attrazioni adrenaliniche del Parco.

Non può mancare infine l’incontro con Babbo Natale. Appuntamento al Magico Villaggio, una baita di montagna ricca di sorprese, profumi ed esperienze dedicate al Natale. I bambini potranno personalizzare la propria letterina e consegnarla direttamente a Santa Claus.

