Ha preso il via mercoledì, da New York, la prima tappa americana del format 'Travel Hashtag' che quest'anno ha come focus la promozione turistica dell'Italia sul mercato statunitense. ITA Airways in qualità di Official carrier dell'iniziativa è stata tra i principali protagonisti dell'evento, che si è svolto presso il The Michelangelo Hotel, a Manhattan.

Nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro nell’industria del turismo, l’evento-conferenza itinerante ha visto il coinvolgimento di agenti di viaggio, tour operator e giornalisti travel. “Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa, che presenta e promuove l’Italia, le sue bellezze e l’unicità del Made in Italy alle principali agenzie di viaggio e tour operator del mercato americano”, ha detto Emiliana Limosani, chief commercial officer di ITA Airways.

“Condividiamo profondamente le finalità e le idee del progetto Travel Hashtag e abbiamo deciso di diventarne Partner. Come compagnia di bandiera italiana – ha proseguito Limosan i- ITA Airways ha l’obiettivo di offrire la migliore esperienza possibile ai clienti che volano sui propri aerei e, fin dal momento dell’imbarco, vivono la vera accoglienza italiana iniziando ad assaporare le meraviglie del nostro splendido Paese. Con un totale di 45 voli settimanali di andata e ritorno da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso New York, Miami, Boston e Los Angeles, ITA Airways punta ad essere il vettore di riferimento dagli Usa sull’Italia e via Roma su Europa e Mediterraneo”.

All’evento newyorchese sono intervenuti, tra gli altri, Giorgio Palmucci, ex presidente Enit e consigliere del ministero del Turismo, che ha sottolineato l’importanza del mercato statunitense per il turismo in Italia; e il console generale a New York, Fabrizio Di Michele, ricordando come spesso, anche per gli italiani il nostro Paese sia “una scoperta”, non solo di luoghi, ma di persone, soprattutto “nei piccoli borghi”.

“Puntiamo ad essere gli ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo”, ha detto Roberto Cuesta, country manager Usa e Canada di ITA Airways, in un intervento nel quale ha illustrato, tra l’altro, la nuova flotta, le nuove uniformi, le nuove proposte culinarie e i nuovi interni degli aerei ITA. Tra gli ospiti d’onore dell’evento, la città di Cremona, rappresentata dal sindaco Gianluca Galimberti, e la Regione Basilicata, le cui bellezze sono state illustrate da Antonio Nicoletti.

“È stato un 2022 decisamente intenso: dopo Londra e Dubai, New York ha rappresentato un nuovo emozionante capitolo per il nostro evento che tornerà a sorpresa a novembre con un’ottava edizione articolata su due giorni che avrà luogo in una location iconica nel sud Italia”, ha commentato Nicola Romanelli, ideatore e presidente di Travel Hashtag.

