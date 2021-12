Viaggio nella città austriaca a pochi chilometri da Tarvisio

Un’idea interessante per questi giorni prenatalizi: un giro nel centro storico di Villach, a pochi chilometri da Tarvisio, per il tradizionale Villacher Advent. Con un’organizzazione modificata per rispondere alle necessità del periodo, il famoso mercatino sarà aperto fino al 24 dicembre. Suggestive e luminose le installazioni del bosco magico, “Winter Wunder Wald”: progetto ideato da Thomas Brezina, uno degli autori di libri per bambini e ragazzi di maggior successo nell’area di lingua tedesca. Resterà allestito fino a febbraio 2022 nel giardino dell’ex-Parkhotel. Un luogo sorprendente dove passeggiare tra una profumata casa di pandolce, colombe della pace, orsacchiotti e cuori sospesi tra gli alberi. Potrete acquistare, creazioni artigianali tipiche del periodo natalizio, ma anche sculture, manufatti e altri pezzi unici realizzati da artigiani locali. Confermata per tutto il periodo natalizio la pista di pattinaggio nella piazza del Municipio, dove si può noleggiare l’attrezzatura.

La ruota panoramica la novità di quest’anno

Novità di quest’anno è la ruota panoramica a Nikolaiplatz. Alta 50 metri, ha 36 cabine chiuse e riscaldate, per ammirare il panorama anche nei giorni più freddi. La ruota panoramica è accessibile al pubblico con i seguenti orari: da venerdì a sabato, dalle 10 alle 23; da domenica a giovedì, dalle 11 alle 22 (costa 8 euro per gli adulti e 5 euro euro per i bambini dai 2 anni). Tutte le attività e le iniziative previste dal programma del Villacher Advent 2021 saranno naturalmente organizzate nel pieno del rispetto delle normative vigenti per garantire sicurezza e massima attenzione nei confronti dei visitatori.

Ma Villach vuol dire anche sport invernali: i comprensori dell’Alpe Gerlitzen e del Dreiländereck, il Parco Naturale del Monte Dobratsch e la Villacher Alpen Arena offrono tutto il necessario per sciatori di tutte le età e di tutti i livelli. Sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, snowboard o slittino: a Villach tante sono le possibilità di vivere la neve a 360 gradi..

Le terme e lo shopping

Conosciute fin dal tempo di Celti e Romani, le acque termali della zona turistica di Villach sono molto apprezzate per mente e corpo. La possibilità di scelta è davvero ampia, tra le celebri KärntenTherme e il ThermenResort Warmbad-Villach con la vasca Thermal-Urquellbecken situata direttamente sulla fonte termale. Per chi desidera intraprendere un vero e proprio percorso terapeutico in modo naturale, imperdibili le grotte scavate nella montagna e gli antichi rimedi della zona di Bad Bleiberg con l’Hotel Vivea – Centro Benessere di Bad Bleiberg, recentemente rinnovato in molte sue parti, e il nuovo Humanomed Bleibergerhof.

Infine, lo Shopping Center ATRIO – il centro commerciale più grande della Carinzia, che con i suoi oltre 90 negozi sarà meta ideale per gli ultimi acquisti di Natale – e due card: la Winter Erlebnis CARD e la Winter Kärnten Card. Con la prima, valida fino al 3 aprile, potrete vivere esperienze come le escursioni guidate nel Parco Naturale del Monte Dobratsch o sull’Alpe Gerlitzen, lezioni di mountain bike presso l’aeaone, incontri con simpatici alpaca a Bad Bleiberg.

Con la Winter Kärnten Card, valida fino al 31 marzo ( 43 euro per gli adulti e 23 euro per i bambini a settimana) potete accedere gratis alle visite guidate, alle escursioni, agli impianti sul Dreiländereck e Gerlitzen, al giardino Zitrusgarten, a Terra Mystica e Montana e al museo dell’automobile TAF-Timer. La carta permette anche di entrare nelle zone FUN e SPA delle KärntenTherme dopo le ore 17 ed è valida per una risalita giornaliera delle piste dell’Alpe Gerlitzen e Dreiländereck con attrezzatura da scialpinismo, per un ingresso giornaliero al centro di sci di fondo Villacher Alpen Arena (per un totale di max 3 volte durante la durata della carta) e per una corsa al giorno sul bus verso il Monte Dobratsch nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

