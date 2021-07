La Manager: "Vogliamo trasformare il nostro territorio in benessere"

Arriva in Salento la prima SPA marina d’Italia. Dalla sabbia all’acqua marina, dal fico d’india al lentisco, dal rosmarino alla lavanda: gli elementi naturali caratteristici della spiaggia salentina diventano percorsi di benessere all’interno di una spa che nasce interamente all’aria aperta sulla costa, in spiaggia, da cui vengono attinte e lavorate le materie prime. Si chiama Natural Sea Spa e si trova all’interno dello stabilimento balneare Le Cinque Vele a Pescoluse, in provincia di Lecce, dal 21 luglio fino alla fine della stagione estiva e rappresenta una novità in Italia nel panorama delle strutture dedicate alla cura della persona. “Questo progetto intende trasformare il nostro territorio in benessere”, spiega Sara Florio, Spa Manager che poi aggiunge: “Chiusa la stagione estiva, valuteremo se rendere l’impianto permanente e se replicarlo anche in altri territori”.

