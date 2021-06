Nuovo strumento per accompagnare e consigliare i visitatori. Prima puntata dedicata alle Marche

‘Viaggio tra i borghi più belli d’Italia nelle Marche‘ è il titolo della prima serie podcast Lonely Planet dedicata al nostro Paese. Sei episodi di 15 minuti realizzati in collaborazione con l’associazione I Borghi più belli d’Italia nelle Marche che porteranno gli ascoltatori alla scoperta di altrettanti piccoli centri: Gradara, Sassoferrato, Sarnano, Offida, Montecassiano e Corinaldo. Dopo oltre 15 anni di viaggi in radio in collaborazione con il programma ‘Capital in the World’ trasmesso da Radio Capital e condotto da Doris Zaccone, la scelta naturale dell’editore è stata quella di abbracciare la serialità e la flessibilità nell’ascolto offerta dai podcast che, grazie alla struttura ad episodi e alla neutralità rispetto a device e piattaforme d’ascolto, si pongono come uno strumento ideale per raccontare una destinazione.

“La scelta di raccontare un territorio anche attraverso una serie podcast fa parte di una precisa strategia volta a sperimentare nuovi linguaggi e a offrire ai viaggiatori un ecosistema sempre più ampio di strumenti di viaggio che si affianca ai progetti video ‘48ore a..‘ e ‘Italia on the Road‘ lanciati durante l’emergenza Covid-19”, ha dichiarato Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia. “Siamo inoltre lieti – continua Pittro – che la prima serie sia dedicata ai borghi più belli delle Marche, un territorio molto amato dai nostri lettori e che nel 2020 ha ottenuto l’importante riconoscimento Best in Travel. Crediamo molto in questo nuovo format e siamo già al lavoro su una nuova serie che ci porterà oltre i confini nazionali”.

Il format, che si avvale dello storytelling e della voce di Doris Zaccone, si pone come un nuovo strumento per accompagnare e consigliare i visitatori fornendo le informazioni pratiche che caratterizzano i contenuti Lonely Planet integrandole con il racconto e i consigli di chi è nato o ha scelto di vivere in questi luoghi. “Per realizzare questo progetto – commenta Doris Zaccone – è stata indispensabile la partecipazione dell’associazione e delle persone del luogo. Senza i loro racconti e il loro entusiasmo non sarebbe stata la stessa cosa”.

Amato Mercuri, presidente dell’associazione regionale dei Borghi marchigiani, ha dichiarato: “Credo che i Borghi più belli d’Italia e Lonely Planet siano degli alleati naturali per far conoscere delle mete straordinarie destinate a chi non vuole fare il turista ma il cittadino temporaneo di quel luogo”. Cristiana Nardi, coordinatrice regionale dell’associazione, aggiunge: “I sei Comuni che hanno realizzato i podcast con la loro lungimiranza si sono prestati a un esperimento interessante che spero verrà seguito da altri”.

Sia il presidente che la coordinatrice hanno poi sottolineato l’impegno degli amministratori coinvolti che hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione, con un ringraziamento particolare a Mariangela Albertini che ha coordinato il progetto.

Gli episodi verranno pubblicati a partire dal 2 luglio ogni venerdì per tre settimane sulla pagina https://www.lonelyplanetitalia.it/podcast/borghi-marche e su tutte le principali piattaforme di streaming.

