Videomessaggio promosso dal governo

La Nazionale di calcio, impegnata a Euro2020, scende in campo per la ripresa del turismo in Italia. Il ct Roberto Mancini e alcuni giocatori azzurri – tra i quali Chiellini, Insigne, Belotti, Chiesa, Locatelli, Barella e Bastoni – prendono parte al videomessaggio, promosso dal Ministero del Turismo, “Io scelgo l’Italia”.

“Anche gli Azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le tue vacanze!”, l’invito del commissario tecnico della Nazionale.

