L'attore americano "rifiuta" l'offerta del tennista, nuovo ambasciatore Turismo del suo Paese

Il nuovo ambasciatore di Svizzera Turismo Roger Federer è il protagonista dell’ultimo video dell’organizzazione turistica, affiancato dalla leggenda del cinema e vincitore di due Premi Oscar Robert De Niro.

Nel breve video, De Niro rifiuta l’invito di Roger Federer a prendere parte a un film sulla Svizzera. “Roger, il tuo Paese è troppo perfetto!”, spiega l’attore americano.

De Niro non mette in dubbio che il Paese offra una natura incontaminata e paesaggi assolutamente stupendi, ma in Svizzera gli manca il pathos – un elemento chiave della sua recitazione.

Il video è online ed è diventato virale in pochissimo tempo.

