Parziale ripresa nei mesi di agosto, settembre e ottobre

Gli arrivi e le presenze turistiche in Piemonte del 2020 sono calati di oltre il 50%, in linea con i dati nazionali, ma la regione si posiziona prima in Italia per le recensioni online. È quanto emerge dal bilancio della stagione turistica 2020 in Piemonte, curato dall’Osservatorio Turistico Regionale che opera in VisitPiemonte. Una parziale ripresa nei mesi di agosto, settembre e ottobre è stata registrata grazie all’ottima performance dei voucher vacanza ‘Sei nostro ospite 2 notti su 3’ della campagna #RipartiPiemonte: 32mila i coupon venduti che hanno portato sul territorio più di 345.000 presenze e una ricaduta di oltre 45 milioni di euro. Segnali positivi arrivano anche dalle buone performance nelle recensioni online sulla ricettività e la ristorazione piemontese, che registrano un ‘sentiment’ superiore alla media italiana, con il record di Langhe Monferrato Roero.

