Papa Leone XIV, continua la ripresa post operatoria. Parolin: “Se starà bene, Angelus dal Gemelli”

Altri passi verso la normalità con la ripresa che continua e con l’appuntamento dell’Angelus di domenica alle porte. Papa Leone XIV continua la degenza all’ospedale Gemelli di Roma dopo l’intervento di martedì scorso quando al Pontefice è stato rimosso un tumore al polmone destro. Gli aggiornamenti medici del giovedì fotografano una ripresa che continua: “Il Santo Padre – hanno fatto sapere il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora – ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete”. Insomma, per sintetizzare, “complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”. I progressi sono stati confermati anche da altre informazioni fornite dalla sala stampa della Santa Sede. Prevost, infatti, “ha ripreso l’attività lavorativa” e “ha concelebrato messa” al decimo piano del nosocomio romano. Nel pomeriggio ha incontrato il Sostituto della Segreteria di Stato monsignor Paolo Rudelli. A questi dati bisogna aggiungere che, di buon mattino, la sala stampa della Santa Sede aveva fatto sapere che Leone aveva passato “bene la notte”, che si era alzato e aveva fatto colazione. L’attesa ora è per comprendere se e come il Papa reciterà l’Angelus della domenica.

Parolin: “La speranza è che il Papa possa riprendere il suo Pontificato”

A quanto si apprende sembra siano stati fatti dei sopralluoghi dei tecnici all’ospedale. “Se sta bene lo farà dal Gemelli”, ha sottolineato il Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin. Il porporato, che ha parlato con i giornalisti a margine di un evento per celebrare i 60 anni di relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Iraq, non ha nascosto di continuare a “essere preoccupato” per il Pontefice, ma ha esternato fiducia e “serenità” per le notizie diffuse in queste ore. “La speranza è che il Papa possa riprendere il suo Pontificato”, ma in base a quello che potrà essere il futuro, Parolin ha sottolineato che “se necessario il Pontificato potrà essere rimodulato”. Attesa anche circa il prossimo viaggio in America Latina “impegnativo”, ma “confermato nella forma prevista al momento del ricovero”, ha spiegato Parolin. Sul tema a LaPresse Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom, ha detto: “Prima di 20-30 giorni è sconsigliabile un viaggio aereo. Poi c’è da considerare l’altitudine del Paese andino, che complica le cose. Ma la decisione spetta a Papa Leone”.