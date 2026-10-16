Serie A Women, ‘l’assist’ alla ricerca: in campo col Nastro Rosa di Airc

La Serie A Women scende in campo indossando il Nastro Rosa di Fondazione Airc, per ricordare che prevenzione e ricerca sono fondamentali per rendere il cancro al seno sempre più curabile. Ogni anno in Italia ci sono oltre 56 mila nuove diagnosi; il tumore al seno colpisce una donna su otto nell’arco della vita.

Grazie ai progressi della ricerca, dagli anni Novanta a oggi, la sopravvivenza è cresciuta dal 78% fino all’89,5%. Numeri che si traducono in migliaia di vite salvate. “Resta però ancora molto da fare per contrastare le forme più aggressive. Per questo invitiamo le donne ad adottare comportamenti salutari e a sottoporsi regolarmente ai controlli”, è l’appello che arriva da Fondazione Airc.

“Tutti insieme possiamo aiutare i ricercatori di Airc a sviluppare cure sempre più efficaci, affinché ogni donna abbia le stesse possibilità di guarigione. Scendiamo in campo con la serie A Women e sosteniamo le ricercatrici e i ricercatori Airc per affrontare insieme il grande passo che ci separa dal traguardo di curare tutte le donne”.