Inter e Roma cercano il riscatto in Serie A dopo il flop Champions

Le guance sono ancora arrossate per gli schiaffi europei subiti. E l’umore generale non è proprio dei migliori se si getta lo sguardo sulle rispettive infermerie. Ma il calendario congestionato non concede respiro, offre la possibilità di resettare in fretta, gettarsi la delusione alle spalle e provare a rimettersi in cammino ritrovando fiducia e coraggio. Viaggiano sulla stessa onda emotiva Inter e Roma richiamate all’ordine dal campionato per le sfide contro Bologna e Genoa, in attesa di un immediato riscatto in Champions.

L’Inter si prepara alla trasferta di Bologna

I campioni d’Italia contro i rossoblù di Palladino hanno l’occasione per togliersi al Dall’Ara le scorie negative accumulate dopo il capitombolo contro il Bruges. “Sarà un’altra competizione, chi ha giocato ha avuto due giorni per recuperare, gli altri si sono allenati bene. Lautaro? Ha avuto un problema che abbiamo scoperto post gara e mi dicono che starà fuori fino alla prossima sosta”, ha esordito Cristian Chivu. Nel prendersi le responsabilità del flop contro i belgi ci tiene però a mantenere saldo il timone “senza perdere di vista quanto di buono abbiamo fatto, con energia e creando tanto”.

L’invito è dunque chiaro: “Dobbiamo reagire e trovare energie prima possibile, anche perché nessuno ci aspetta. Accettiamo le nostre responsabilità, io per primo ma non ci dobbiamo piangere addosso e non dobbiamo fare drammi”. E anche sulle possibili mosse di formazione si sbilancia facendo intendere un avvicendamento imminente in porta: “Provedel? Ci darà una grande mano in questa stagione”. Il turn over con Martinez è vicino.

Tornando sulla sconfitta in Champions il tecnico rivela che a mancare è stata la tenuta mentale: “Siamo andati a reagire di pancia e orgoglio piuttosto che mantenere l’organizzazione preparata. Ci sta, anche noi avevamo aspettative importanti e siamo consapevoli della nostra forza. La prendiamo come un episodio perché mai bisogna fare drammi anche se alcune sconfitte creano tanto rumore“.

Cristian Chivu e Lautaro Martinez, Milano, 13 ottobre 2026 (Photo by Spada/LaPresse)

La Roma sfida il Genoa dell’ex De Rossi

E rumore continua a fare tra le vie della Capitale il flop della Roma, capace di farsi rimontare e subire tre gol in appena otto minuti dal Real Madrid.

“L’altra sera il contraccolpo psicologico c’è stato sul 3-2, su questo bisogna lavorare e assolutamente rimediare, soprattutto perché questa squadra non deve sentire la necessità di dover vincere la Champions, lo scudetto o chissà cosa. Non è una questione di calo fisico, è che c’è anche la forza degli altri. Però per fortuna giochiamo subito”, ha spiegato Gian Piero Gasperini che, dopo Mourinho, se la vedrà all’Olimpico con un altro ex giallorosso come Daniele De Rossi, al timone di un Genoa reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina che ha restituito fiducia a tutto l’ambiente.

“Sfidiamo una squadra che non ha i campioni che abbiamo incontrato l’altra sera ma sicuramente una organizzazione superiore e una capacità migliore di coprire gli spazi, quindi ci sarà un altro tipo di difficoltà. Noi abbiamo bisogno di allargare la rosa necessariamente, quindi quelli che giocheranno, come Castro, Mora e altri, hanno bisogno di acquisire la stessa forza e fiducia, perché le competizioni ormai si giocano con la rosa”.

Il punto sugli infortunati

L’obiettivo comune dell’Inter capolista e della Roma inseguitrice – che ha rallentato la sua corsa dopo i pareggi con i nerazzurri e col Como – è dimenticare dunque Bruges e Real Madrid, senza drammi ma soprattutto senza Lautaro (al suo posto spazio a Bonny che Chivu ha definito “un grande attaccante che mi ha impressionato”) e Pavard (risentimento agli adduttori e 20 giorni di stop) da una parte e Koné e Dybala dall’altra.

Per il francese l’infortunio è meno grave del previsto (“ha riportato una lesione di primo grado, non particolarmente significativa, ma serve il tempo necessario e speriamo di recuperarlo un po’ prima della sosta”) mentre per l’argentino si tratta di un affaticamento al polpaccio che gli consentirà probabilmente di essere disponibile già dalla prossima settimana. Gasp dovrà però fare a meno anche del portiere Svilar, del difensore Cristante e del bomber Malen, squalificato. Cinque titolari in meno per tenersi in scia e non perdere terreno dalla vetta.