Lefebvriani, chi sono i destinatari dell’appello del Papa

Papa Leone XIV ha lanciato un appello ai Lefebvriani, che stanno per nominare loro vescovi. Da un lato l’appello di Leone XIV a fermarsi, dall’altro la volontà dei lefebvriani ad andare avanti sulla strada delle ordinazioni episcopali che dovrebbero tenersi domani a Ecône, in Svizzera.

Il nuovo strappo dopo 38 anni

All’orizzonte uno scisma, un nuovo strappo a 38 anni di distanza dalla prima volta. Protagonisti di queste ore sono gli appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X: 720 sacerdoti, circa 700 chiese, e quasi mezzo milione di fedeli in tutto il mondo.

Nata nel 1970 per volontà di monsignor Marcel Lefebvre, la San Pio X è stata fondata “in risposta alle pressanti richieste da parte di alcuni giovani, che chiedevano una formazione sacerdotale tradizionale”.

La liturgia pre-Concilio

L’obiettivo è quello di preservare la liturgia tradizionale secondo il Messale del 1962 e la formazione sacerdotale precedente al Concilio Vaticano II. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 il rapporto dei lefebvriani con la Santa Sede è andato via via deteriorandosi. Lo strappo vero nel 1988 quando monsignor Lefebvre decide di consacrare quattro nuovi vescovi. Una decisione a cui San Giovanni Paolo II risponde con la scomunica.

Monsignor Lefebvre muore nel 1991. Nel tempo, intanto, la fraternità continua la sua attività. Benedetto XVI, nel 2007, tenta un passo di riconciliazione con la decisione di liberalizzare la messa Tradizionale latina, attraverso il motu proprio ‘Summorum pontificum’ e nel 2009 di togliere le scomuniche contro i quattro vescovi della Fraternità. Negli ultimi mesi, dopo l’annuncio dei quattro nuovi vescovi, il nuovo botta e risposta. Ora l’attesa per capire quello che succederà. La Fraternità San Pio X è attiva in cinque continenti: ha anche un ramo di Fratelli Religiosi e Suore Oblate che aiutano i sacerdoti nelle varie comunità.