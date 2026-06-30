Ancona, restituite al mare due tartarughe 'Caretta caretta'

Nei giorni scorsi, a circa due miglia al largo del litorale di Pesaro, i militari specializzati Sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona hanno coordinato le operazioni di reimmissione in mare di due esemplari di tartaruga marina della specie Caretta caretta, d’intesa e in collaborazione con il personale della Fondazione Cetacea di Riccione. L’attività è stata eseguita a bordo di una motovedetta del Corpo, a coronamento del costante impegno dei finanzieri a presidio dell’ambiente marino. Uno dei due preziosi esemplari, protetti dalla Convenzione C.I.T.E.S., era stato tratto in salvo lo scorso 30 marzo dall’equipaggio di un’altra unità navale delle Fiamme Gialle, durante un ordinario servizio di pattugliamento di fronte al porto di Ancona. In quella circostanza, i militari avevano avvistato il carapace notando l’evidente stato di difficoltà dell’animale e, dopo aver allertato l’Ente specializzato romagnolo, avevano proceduto al recupero immediato per sottoporlo a un delicato protocollo terapeutico. L’esemplare soccorso dalla Guardia di Finanza è stato così assistito per un periodo di tre mesi, durante i quali lo staff medico ha somministrato tutte le cure sanitarie e i trattamenti riabilitativi indispensabili per superare la fase critica. Il secondo esemplare era stato invece recuperato da un peschereccio a strascico nella zona di Rimini e anch’esso affidato alla medesima struttura per il necessario percorso di guarigione. Una volta accertato il pieno successo delle terapie e il totale recupero delle funzioni vitali di entrambe le tartarughe, i Sommozzatori della Guardia di Finanza hanno fornito il supporto operativo decisivo per la loro ottimale reimmissione in sicurezza nel rispettivo habitat naturale. Questa attività di servizio dimostra il rinnovato e intensificato impegno del Corpo nella tutela della biodiversità marina e a presidio dell’ecosistema ambientale e paesaggistico. I finanzieri del ROAN di Ancona continuano infatti a essere in prima linea sul territorio, affiancando al quotidiano contrasto dei traffici illeciti una costante azione di salvaguardia della fauna protetta e del fragile ecosistema marino.