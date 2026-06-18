Funerali Ruini, Papa Leone XIV celebra le esequie nella basilica di San Pietro

Papa Leone XIV ha celebrato le esequie del cardinale Camillo Ruini, storico presidente della CEI e vicario del santo padre per la diocesi di Roma, scomparso lo scorso martedì 16 giugno. La messa è avvenuta nella basilica di San Pietro in Vaticano e ha visto la partecipazione di figure di spicco della società civile e della politica, tra cui Romano Prodi, Marcello Pera, Alfredo Mantovano, Pier Ferdinando Casini e Maurizio Gasparri. Oltre 30 i cardinali che hanno concelebrato la funzione religiosa. “La Chiesa italiana deve “moltissimo” al cardinale Ruini, “pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo”, ha detto Prevost, nell’omelia delle esequie del porporato. “Ha saputo guidare il Popolo di Dio e i fratelli nell’Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide”.