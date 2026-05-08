Papa Leone XIV a Pompei: "Non possiamo rassegnarci a immagini di morte"

“In diverse occasioni, anche recenti, sia Papa Francesco che io abbiamo chiesto ai fedeli di tutto il mondo di pregare per questa intenzione (la pace). Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo Santuario oggi eleviamo con fede la nostra Supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede”. Lo ha detto Papa Leone XIV, dall’altare allestito sul sagrato del Santuario di Pompei, durante la Celebrazione Eucaristica e Supplica alla Madonna di Pompei.