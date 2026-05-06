Bayern Monaco-Psg, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Bayern Monaco e Psg oggi si sfidano nella semifinale di ritorno di Champions League. Chi vince vola in finale alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, in programma sabato 30 maggio, contro l’Arsenal (che nell’altra semifinale ha eliminato l’Atletico Madrid). Il match di questa sera promette spettacolo così come avvenuto martedì scorso al Parco dei Principi di Parigi. La partita è terminata 5-4 per i francesi grazie alla super prestazione di Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia (entrambi autori di una doppietta).

Al Paris Saint Germain basterebbe anche solo il pareggio per passare il turno, vista la vittoria conquistata in casa settimana scorsa. I tedeschi, invece, sono costretti a vincere con almeno due gol di scarto. Per la squadra guidata da Luis Enrique (in caso di esito positivo questa sera) sarebbe la seconda finale di Champions consecutiva dopo quella vinta nel 2025 contro l’Inter con un perentorio 5-0. Invece il club di Vincent Kompany (al rientro in panchina dopo la squalifica) tornerebbe in finale dopo sei anni dall’ultima volta, vinta dal Bayern per 1-0 a Lisbona proprio contro il Paris.

To decide who will play Arsenal in the Champions League final ✨#UCL pic.twitter.com/HczX5RZo0I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Bayern Monaco-Psg, le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Vincent Kompany.

Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Dove vedere la partita in tv

Bayern Monaco e Psg si affrontano questa sera, mercoledì 6 maggio, alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco. Il match si può seguire in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video.