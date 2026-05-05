Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Trump: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia”

Papa Leone XIV ha risposto all’ennesimo attacco di Donald Trump, lasciando Castel Gandolfo. “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro le armi nucleari. Desidero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio”. “Spero un buon dialogo – ha aggiunto Prevost parlando del prossimo incontro con Marco Rubio – con fiducia, con apertura arrivare a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi”. “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, aveva dichiarato Trump durante un’intervista al canale Salem News. “Immagino che, se dipendesse dal Papa, per lui andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare“.

Tajani: “Attacchi al Santo Padre né accettabili né utili a causa pace”

“Gli attacchi contro il Santo Padre, capo e guida spirituale della Chiesa cattolica, non sono né accettabili né utili alla causa della pace”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Ribadisco il mio sostegno a ogni azione e parola di Papa Leone; le sue sono testimonianze a favore del dialogo, del valore della vita umana e della libertà. Una visione che anche il nostro Governo condivide, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree in cui vi sono conflitti”, ha aggiunto.

Gli attacchi nei confronti del Santo Padre @Pontifex_it, capo e guida spirituale della Chiesa cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone, le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 5, 2026

Rubio: “Incontro non è riparatorio, programmato da tempo”

L’imminente incontro con Papa Leone “non è” riparatorio, dopo le polemiche tra il presidente Trump e il Papa, ma “è un viaggio che avevamo programmato prima”. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Con il Papa “ci sono molte cose di cui parlare”, ha affermato Rubio, citando il recente viaggio di Leone in Africa e la situazione a Cuba. “A Cuba, abbiamo dato 6 milioni di aiuti di aiuti umanitari” e “li abbiamo distribuiti attraverso la Chiesa, vorremmo fare di più”, ha detto il segretario di Stato.