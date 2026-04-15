Papa Leone XIV, il Pontefice arriva in Camerun

Papa Leone XIV è arrivato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen intorno alle ore 16 italiane, le 15 locali. All’arrivo il Papa è stato accolto dal primo ministro del Paese Joseph Dion Ngute. Dopo la cerimonia di benvenuto Prevost si sposterà al palazzo presidenziale per la visita di cortesia al presidente della Repubblica del Camerun Paul Biya. Qui, dopo la firma del libro d’onore, ci sarà un colloquio privato.