Papa Leone XIV in Camerun: “E’ possibile convivere in pace, testimoniamolo”

Papa Leone XIV è in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. L’aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale di Yaoundé-Nsimalen. “Sebbene abbiamo credenze diverse, modi diversi di pregare e di vivere, possiamo comunque vivere insieme in pace”, ha detto il Santo Padre sul volo dall’Algeria al Camerun. “Promuovere questa immagine è qualcosa di cui il mondo ha bisogno oggi, e che possiamo continuare a offrire insieme con la nostra testimonianza mentre proseguiamo questo viaggio apostolico”, ha aggiunto in riferimento alla visita compiuta nella Grande Moschea di Algeri. All’arrivo è stato accolto dal primo ministro del Paese, Joseph Dion Ngute, e ha ricevuto i fiori da due bambini. Dopo la cerimonia di benvenuto il Papa si sposta al palazzo presidenziale per la visita di cortesia al presidente della Repubblica del Camerun, Paul Biya. Qui, dopo la firma del libro d’onore, ci sarà un colloquio privato.

Sull’aereo: “Visita in Algeria è stata benedetta”

La visita in Algeria è stata “un viaggio e una visita davvero benedetta”, oltre che “una bellissima opportunità per continuare a costruire ponti e promuovere il dialogo”, ha dichiarato Prevost che ha poi parlato della sua visita ad Annaba, l’antica Ippona, sui luoghi di Sant’Agostino. E’ stata “una grazia particolare”, ha sottolineato il Pontefice, poter ritornare ad Annaba e “offrire alla Chiesa e al mondo” la visione del grande padre della Chiesa: “Quella della ricerca di Dio e dello sforzo di costruire la comunità, di cercare l’unità tra tutti i popoli e il rispetto reciproco nonostante le differenze”.