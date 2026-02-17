Board of Peace, Parolin: "Vaticano non parteciperà. Punti critici che lasciano perplessi”

Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace, lo ha confermato il cardinale Pietro Parolin. “Il Vaticano non parteciperà al Board of peace per la sua natura che evidentemente non è quello degli altri Stati. Poi abbiamo preso nota che l’Italia parteciperà come osservatore. Come vediamo questa partecipazione? Evidentemente ci sono alcuni punti che lasciano perplessi. Dei punti critici che avrebbero bisogno di trovare spiegazioni”, ha detto il Segretario di Stato della Santa Sede, a Roma per la cerimonia del 97° anniversario dei patti lateranensi tra Italia e Vaticano. “La cosa importante è che si stia tentando di dare una risposta. Ma per noi ci sono delle criticità che dovrebbero essere risolte. Quali? Ad esempio, a livello internazionale è l’Onu che gestisce questo genere di situazioni di crisi. Questo è un punto su cui abbiamo insistito”, ha aggiunto.