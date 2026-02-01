Milano-Cortina 2026, Papa Leone XIV: “Auspico una tregua olimpica”

Papa Leone XIV augura che ci sia una tregua olimpica in occasione dei Giochi invernali di Milano-Cortina, che andranno in scena dal 6 al 22 febbraio 2026. “Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. È questo anche il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli sappiano compiere questa occasione, gesti concreti di distensione e di dialogo“, ha detto Prevost durante l’Angelus in Piazza San Pietro.