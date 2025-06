I primi trenta giorni del Santo Padre

Pace, sorprese e sport. È passato un mese dall’elezione di Papa Leone XIV, salito al soglio Pontificio nel tardo pomeriggio dello scorso 8 maggio. In questo mese Prevost, primo Pontefice statunitense della storia, ha iniziato a muovere i primi passi. E se da un lato, come confidato in un pranzo con i confratelli agostiniani al Priore Alejandro Moral Anton, sta ancora “imparando il ruolo”, dall’altro Leone XIV ha iniziato a dare già la sua impronta, muovendosi con il suo stile.

Papa Leone XIV e la pace

Il tema della pace è quello che ha segnato fin da subito il suo percorso. Un impegno rinnovato per tutti i conflitti del mondo e, in particolare, per quello in Ucraina. Prevost ha offerto il Vaticano come sede per le trattative di pace, ha incontrato Zelensky e ha chiamato Putin. Un impegno totale per mettere fine al conflitto iniziato nel 2022. Per quanto riguarda i movimenti all’interno della Curia il nuovo Papa si è preso del tempo per riflettere e analizzare bene. Un messaggio, però, è stato dato alla Segreteria di Stato nel corso dell’incontro del 5 giugno. “È evidente che il Papa non può andare avanti da solo”, ha detto ai Superiori e gli Officiali. Il primo mese di Prevost è stato scandito da diverse sorprese. Il Papa, a poche ore dalla sua elezione, si è recato a Genazzano alla Madonna del buon Consiglio. Due i blitz per i pranzi dai suoi confratelli agostiniani e una visita a Castel Gandolfo, dove potrebbe recarsi per l’estate rinverdendo la tradizione che vuole i Papi nel paese alle porte di Roma.

Prevost e lo sport

Capitolo sport. Sin dalla sua elezione è emerso come Prevost sia un grande appassionato di tennis e di sport in generale. In un mese ha ricevuto il numero 1 al mondo Jannik Sinner, in una pausa dagli impegni degli Internazionali d’Italia, il Napoli neo campione d’Italia e i ciclisti del Giro d’Italia che hanno percorso alcuni chilometri all’interno del Vaticano in memoria di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. A loro Prevost ha fatto un appello: “Spero che per tutti voi sia una giornata bellissima. Sappiate che siete modelli per giovani di tutto il mondo. Il ciclismo è molto importante come tutto lo sport. Siete modelli. Spero che come curate il corpo curiate anche lo spirito”.

