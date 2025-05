Il giro dopo la cerimonia a San Giovanni in Laterano

Papa Leone XIV saluta i fedeli in piazza, a bordo della papamobile, al termine della cerimonia di insediamento come vescovo di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Papa Leone XIV: “Dico a romani: vi amo e voglio entrare al vostro servizio”

“Posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono”, ha dichiarato Prevost nel corso dell’omelia della messa a San Giovanni. Il Santo Padre ha ripreso una citazione dell’omelia pronunciata da Papa Giovanni Paolo I in occasione della Presa di Possesso della Cathedra Romana, 23 settembre 1978.

