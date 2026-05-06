Iran, maxi incendio in un centro commerciale uccide 8 persone: imponente la colonna di fumo nero

Un incendio è divampato in un centro commerciale nella provincia di Teheran, capitale dell’Iran. Otto persone sono morte mentre altre 36 sono rimaste ferite. Lo ha riferito la televisione di Stato.

L’incendio è scoppiato martedì nel centro commerciale Arghavan, nella città di Andisheh. Non è ancora chiara la causa dell’incendio e la televisione di Stato IRIB ha riferito che le autorità stanno indagando.

Un video mostra i vigili del fuoco alle prese con le fiamme mentre grandi colonne di fumo nero si levano dall’edificio a più piani.

Non ci sono indicazioni che l’incendio sia collegato alla guerra, dove da circa tre settimane è in vigore un fragile cessate il fuoco con gli Stati Uniti.