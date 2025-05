Il Pontefice fa il giro della piazza con la Papamobile

Prima udienza generale per Papa Leone XIV oggi in piazza San Pietro. Il Pontefice prende la parola dal sagrato dopo un lungo giro con la Papamobile nella piazza gremita. Chiede che gli aiuti umanitari raggiungano la Striscia di Gaza e che si ponga fine al prezzo “straziante” pagato alla sua popolazione.

Il Vaticano ha affermato che circa 40.000 persone erano presenti all’udienza. Papa Leone XIV saluta in inglese: “Cari fratelli e sorelle, sono felice di essere con voi in questa prima udienza generale del mio pontificato”. Poi torna all’italiano per scandire: “La situazione nella Striscia di Gaza è sempre più preoccupante e dolorosa. Rinnovo il mio accorato appello a consentire l’accesso ad aiuti umanitari dignitosi e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani e dai malati”.

Infine, il ricordo di Francesco: “E non possiamo concludere questo incontro senza ricordare con tanta gratitudine il nostro amato Papa Francesco, ritornato alla casa del Padre appena un mese fa. La mia benedizione a tutti”. VATICAN MEDIA – NO ARCHIVE

