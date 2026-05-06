Hantavirus, una piccola imbarcazione si avvicina alla MV Hondius

Una piccola imbarcazione è stata avvistata mentre si avvicinava alla MV Hondius, la nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde al centro di un focolaio di Hantavirus. Tre passeggeri sono deceduti e almeno quattro persone si sono ammalate a bordo della nave olandese per il virus che solitamente si diffonde attraverso l’inalazione di escrementi contaminati di roditori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che i passeggeri sono in isolamento nelle loro cabine.

Oceanwide Expeditions, la compagnia che gestisce la nave ha dichiarato martedì sera che due aerei specializzati stanno volando verso Capo Verde per evacuare due persone che necessitano di cure mediche urgenti e una persona che viaggiava con una donna tedesca deceduta a bordo sabato. La nave, che era impegnata in una crociera polare di diverse settimane, era partita il 1° aprile dall’Argentina alla volta dell’Antartide e di diverse isole isolate nell’Atlantico meridionale.