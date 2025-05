Il Pontefice si è affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per il Regina Coeli

Papa Leone XIV si è affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per il Regina Coeli. “Sono ancora all’inizio del mio ministero in mezzo a voi. Desidero anzitutto ringraziarvi per l’affetto che mi state manifestando, mentre vi chiedo di sostenermi con la vostra preghiera e vicinanza“, ha detto il Pontefice.

Papa Leone XIV: “Dio dimora in noi anche se siamo fragili”

Il “dimorare di Dio in noi è proprio il dono dello Spirito Santo, che ci prende per mano e ci fa sperimentare, anche nella vita quotidiana, la presenza e la vicinanza di Dio, rendendoci sua dimora”, ha detto ancora Prevost. “È bello che, guardando alla nostra chiamata, alle realtà e alle persone che ci sono state affidate, agli impegni che portiamo avanti, al nostro servizio nella Chiesa, ciascuno di noi può dire con fiducia: anche se sono fragile, il Signore non si vergogna della mia umanità, anzi, viene a prendere dimora dentro di me. Egli mi accompagna col suo Spirito, mi illumina e mi rende strumento del suo amore per gli altri, per la società e per il mondo”.

“Dio si rivela soprattutto nei piccoli e nei poveri”

“Ogni sorella e ogni fratello è dimora di Dio, e che la sua presenza si rivela specialmente nei piccoli, nei poveri e in coloro che soffrono, chiedendoci di essere cristiani attenti e compassionevoli”, ha aggiunto.

“Abbraccio a chi soffre per la guerra, invochiamo coraggio per la pace”

“La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra. Invochiamo coraggio e la perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace“, ha affermato il Papa.

